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Школьный туалет загорелся в Костанае

— Сегодня, 13:42
Изображение для новости: Школьный туалет загорелся в Костанае

Кадр из видео

Сегодня в одной из общеобразовательных школ на втором этаже, в санитарной комнате загорелась пластиковая перегородка туалетной кабинки. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

Задымление первым заметил технический персонал школы, который своевременно сообщил о происшествии. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, выехавшие по повышенному рангу вызова.

Благодаря слаженным действиям спасателей из здания своевременно эвакуировано 325 человек. Пострадавших нет.

Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки, распространения огня на другие помещения не допущено. Причина возгорания устанавливается.



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