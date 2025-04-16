Сегодня в одной из общеобразовательных школ на втором этаже, в санитарной комнате загорелась пластиковая перегородка туалетной кабинки. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Задымление первым заметил технический персонал школы, который своевременно сообщил о происшествии. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, выехавшие по повышенному рангу вызова.
Благодаря слаженным действиям спасателей из здания своевременно эвакуировано 325 человек. Пострадавших нет.
Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки, распространения огня на другие помещения не допущено. Причина возгорания устанавливается.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.