В школах Казахстана сегодня, 8 января, стартовала третья учебная четверть, которая продлится 10 недель. После зимних каникул учащиеся вновь вернулись за школьные парты.

Каникулы начались 29 декабря 2025 года. В завершение второй четверти значительная часть школьников обучалась в дистанционном формате из-за роста заболеваемости ОРВИ. Пик пришёлся на 27 ноября — тогда на удалённое обучение были переведены около 250 тысяч учеников в 13 регионах страны.

В Министерстве просвещения заявляли, что все пропущенные занятия будут компенсированы, а для контроля усвоения материала предусмотрены специальные меры.

Весенние каникулы для школьников продлятся 11 календарных дней — с 19 по 29 марта включительно.