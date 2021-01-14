Школьным столовым могут разрешить работать. Как рассказал вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, есть предложения по открытию школьных столовых в отдельных регионах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«По школьным столовым вопрос рассматривается. Есть предложения по открытию школьных столовых в отдельных регионах, которые находятся в благоприятных эпидемиологических зонах», — сказал Киясов на брифинге в СЦК.
Он отметил, что будет подробно расписан алгоритм для обеспечения максимальной безопасности детей и снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией.
39 школ в Костанайской области вернулись к традиционному формату обучения.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области