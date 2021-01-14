Школьным столовым могут разрешить работать. Как рассказал вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, есть предложения по открытию школьных столовых в отдельных регионах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«По школьным столовым вопрос рассматривается. Есть предложения по открытию школьных столовых в отдельных регионах, которые находятся в благоприятных эпидемиологических зонах», — сказал Киясов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что будет подробно расписан алгоритм для обеспечения максимальной безопасности детей и снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией.

39 школ в Костанайской области вернулись к традиционному формату обучения.

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