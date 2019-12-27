Школы бокса, бассейны, новая лыжная база и еще несколько спортобъектов появится в области

Школы бокса, бассейны и новая лыжная база. На 2020 год в Костанае запланировано строительство сразу нескольких спортивных объектов. Кроме того, в нескольких районах области появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы и будут отремонтированы стадионы, передает alau.kz

Лыжная база в районе КЖБИ была построена в 1959 году. Сейчас здесь стоит старое одноэтажное здание с административным блоком, тренажерным залом и складом.Весной это место постепенно начнёт преображаться. Здание снесут, а на его месте появится четырехэтажный комплекс.

«И соответственно лыжная трасса будет приведена в соответствие. Для того чтобы там могли наши лыжники, так как мы северный регион, достойно готовится и достойно представлять нашу область на республиканских и международных соревнованиях», — рассказала заместитель руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Елена Киреева.

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Длина лыже-роллерной трассы достигнет 2,5 км. Ожидается, что она обеспечит пропускную способность до 200 человек в час. Здесь же, в КЖБИ, находится картинг центр. Он будет реконструирован под школу бокса и отдан в ведомство детской юношеской школы олимпийского резерва. Еще одну школу бокса построят в другом конце города — на КСК. Разработка ПСД по этим двум объектам завершится в следующем году.

«Есть такая программа как строительство ФОКов в Республике Казахстан. В нашей области запланировано строительство 6 ФОКов, в 2020 году будут разработаны проектно-сметные документации. Они запланированы в селе Узунколь, в Карабалыке, в селе Торгай Джангильдинского района, в селе Аманкарагай Аулиекольского района, а также в Рудном и Костанае», — добавила Елена Киреева.

Кроме того, в рамках проекта «Ауыл ел бесиги» будут отремонтированы сельские стадионы в Алтынсаринском, Камыстинском и Джангельдиснком районах. В рамках государственно-частного партнерства к концу 2020 года в Костанае завершится строительство Ледового дворца спорта и плавательного бассейна.

«Будет начато строительство плавательного бассейна 50-метрового. На данный момент там только вырыт котлован. Обнаружено, что нужно изменить тип фундамента по проектно-сметной документации. Сейчас идет корректировка. До конца 2020 года объект будет введен в эксплуатацию», — пояснила Елена Киреева.

Готовится документация и по реконструкции еще одного спортивного комплекса с плавательным бассейном. Это ДЮСШ №1 им.Оспанова. Практически все новые спортобъекты планируют официально запустить с начала 2021 года. В целом, сейчас в регионе имеется около 2,5 тыс. спортивных сооружений, только в текущем году в эксплуатацию введено 30 новых спортивных площадок, в том числе 12 в сельской местности. Стоит отметить, что на развитие физической культуры и спорта в Костанае на 2020 год выделяется 413 млн тенге.