Школы Казахстана переходят на пятидневку — министр

Со следующего учебного года почти все школы перейдут на пятидневный формат работы, сказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает Tengrinews.kz.

Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Мы приняли решение: со следующего года все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, переходят на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, в субботу находиться со своими детьми. Здесь возникает вопрос: повлияет ли это на отпускные? На отпускные этот вопрос влиять не будет. Время отпуска — 56 дней — так и остается без изменений», — сказал Аймагамбетов в ходе августовской конференции.

Министр попросил директоров не проводить по субботам методические дни или «каким-то еще образом пытаться приглашать педагогов на работу».

«Эту практику надо прекращать. Педагоги должны работать, и директора школ, всего пять дней. Как в отделах образования, так и в дошкольных организациях», — сказал он.

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