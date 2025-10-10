Апробация новых учебников — это своего рода проверка, когда педагоги и ученики оценивают содержание новых учебных пособий на практике — выявляют их сильные и слабые стороны, чтобы перед их массовым внедрением можно было внести правки.

Новый учебник уже успела оценить восьмиклассница костанайской школы №10 Аяжан Кайыржанова. По словам школьницы, изучать географию стало интереснее, ведь в проектных учебных пособиях часто встречаются схемы, диаграммы и другие наглядные элементы.

«Это помогает нам легче усвоить тему и запомнить сам материал. Здесь информация передана кратко и понятно, мне это нравится в новом учебнике. Когда в учебниках большие сплошные тексты — освоить материал намного сложнее», — говорит ученица 8 класса ОШ №10 города Костаная Аяжан Кайыржанова

Апробацию новых учебников проводят учителя вместе с учениками. Как рассказывает учитель географии, учебники используют не на всём уроке, а примерно 15–20 минут. За это время педагоги вместе с ребятами изучают пособие: проверяют, насколько оно соответствует учебной программе, оценивают содержание, оформление, качество иллюстраций, схем и карт.

«Если посмотреть на учебник, то можно заметить, что в нём много диаграмм, схем и таблиц. Вся важная информация подаётся в сжатом и понятном виде с опорой на наглядность. В прошлом учебнике было больше сплошного текста. Разные определения и термины оформлены ярко и выделены отдельно, чтобы сразу бросались в глаза. Это помогает ученикам лучше ориентироваться в материале и быстрее усваивать новые темы», — делится учитель географии ОШ №10 города Костаная Алтынай Сайпилова.

В целом по стране апробация проводится в 34 школах. В Костанайской области она стартовала в конце сентября и продлится до конца октября. Участвуют в ней три учебных заведения региона.

«Это школа имени Спандияра Кубеева в городе Костанае, гимназия №21 в городе Рудном и Мичуринская школа Костанайского района. Апробация охватывает не все учебники, а ключевые общеобразовательные предметы. В 4-х классах — это учебники по казахскому языку, познанию мира, математике и русскому языку. Для учащихся 7-10-х классов апробацию проходят учебники по химии, географии, биологии, всемирной истории, алгебре и основам права», — говорит пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

После завершения апробации учителя анализируют учебники, заполняют специальные формы и направляют их в Центр экспертизы содержания образования, который в дальнейшем работает уже с министерством просвещения. А на основе отзывов и замечаний составляют рекомендации по доработке и улучшению учебных материалов.

В Костанае вынесен приговор пациенту, который избил врача Утром 17 июля этого года 34-летний хирург-уролог костанайской областной больницы Антон Кистанов провел вместе с...

Какие профессии оказались самыми высокооплачиваемыми в сентябре В сентябре на Электронной бирже труда «Enbek.kz» опубликовано 138,2 тыс. вакансий и 130,6 тыс. резюме....

Костанайские водители жалуются на плохую видимость регуляторов дорожного движения Водители Костаная пожаловались на то, что светофоры и дорожные знаки часто оказываются скрыты за ветвями...