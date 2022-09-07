Школы Костаная переполнены. В чем причина, рассказали в отделе образования

В этом году огромный наплыв первоклашек, их стало на 1000 человек больше.

31 школа Костаная, а это 86 процентов из общего количества, в этом году будут учиться в две смены. Лишь пять школ, в основном с государственным языком обучения, остались односменными. Вопрос нехватки кабинетов в школах стоял весьма остро, отмечают в отделе образования областного центра. Чтобы решить проблему, здесь были готовы даже ввести трехсменку. К примеру, в школе номер 27, которая находится в микрорайоне Юбилейный, рассчитанной на 1200 человек, но учится сейчас в ней на 600 учеников больше.

«Посмотрели школы, там были кабинеты особенно на первом этаже, решили вопрос, хотели послесменки, еще между сменами набрать первые классы. Там были кабинеты — гардероб, раздевалка, было много, где-то была учительская на первом этаже, перенесли на второй этаж, отдали под первый класс», — говорит руководитель отдела образования Костаная Гульсим Уразбаева.

Так же сделали и в других, особенно центральных школах. Причина такой ситуации, продолжают чиновники, резкое количество пришедших в школы первоклашек. Это напрямую связано с приказом Минобразования о том, что теперь родителям не дано право выбирать идет ли ребенок с 6 лет в первый класс, или же в КПП. С этого года, если ребенку исполнилось или до конца года исполняется 6, то дорога ему сразу в первый класс. В итоге — первоклашек в школы города поступило на 1000 человек больше, чем планировалось ранее.

«Поэтому в предшколы пришло меньше детей, даже из школ обращались, что классы КПП меньше, чем были. В этом году первоклашек больше чем в прошлом году — больше 4 тысяч», — говорит Гульсим Уразбаева.

Из-за нехватки кабинетов часть особенно центральных школ решила начинать учебу второй смены с 14 30 со временем окончания занятий ближе к 8 вечера, что не устроило родителей. В отделе образования объясняют, что в связи с введением пятидневки, все уроки, кружки и факультативы теперь также они должны были распределить на пять дней недели, а это опять-таки плюс по времени для учащихся первой смены, и сдвиг по началу обучения второй смены. В некоторых школах, к примеру, как в 19, чтобы решить проблему, арендуют помещения в соседней школе.

«Проблемы есть, я не скажу, что проблем нет, потому что приходили и директор, и родители и приняли решение перенести третьи классы в 20 школе нашли 4 кабинета», — сказала руководитель отдела образования.

В итоге отдел образования Костаная решил оставить факультативы и кружки по субботам для желающих учеников. Это тоже помогло разгрузить классы и позволить начать обучение второй смены на полчаса раньше, чем планировалось ранее.

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