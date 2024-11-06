По его словам, такого быть не должно.

«Сокращение часов из-за двух смен — таких проблем не должно быть. Сорока минут урока при острой необходимости не должно быть. Если все-таки такие решения принимаются — пять минут, которые не были реализованы, они в каникулярное время должны восполняться. Потому что наряду с безопасностью нельзя забывать о вопросе качества образования. Мы не должны уходить из крайности в крайность», — сказал Бейсембаев в кулуарах Мажилиса.

Будет ли этот вопрос решаться на усмотрение руководства школ? Этот вопрос задали министру журналисты.