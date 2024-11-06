Некоторые школы вынуждены сокращать учебное время из-за раннего наступления темноты. Эту ситуацию прокомментировал министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, такого быть не должно.
«Сокращение часов из-за двух смен — таких проблем не должно быть. Сорока минут урока при острой необходимости не должно быть. Если все-таки такие решения принимаются — пять минут, которые не были реализованы, они в каникулярное время должны восполняться. Потому что наряду с безопасностью нельзя забывать о вопросе качества образования. Мы не должны уходить из крайности в крайность», — сказал Бейсембаев в кулуарах Мажилиса.
Будет ли этот вопрос решаться на усмотрение руководства школ? Этот вопрос задали министру журналисты.
«Есть правила, где четко прописано количество времени, отведенное на один урок. И каждая школа должна соблюдать это время. В 2020 году во время пандемии уроки были по 40 минут. Но, чтобы потом восполнить пробелы в знаниях, были организованы летние школы. Это же не повсеместно, часто этот вопрос затрагивает восточные области, поэтому было рекомендовано, если есть острая необходимость, где школы трехсменные (в 7 школах Павлодара были приняты такие решения — прим.), все равно это потом должно быть восполнено. Школы не должны красть время, отведенное на образование наших детей», — добавил глава Минпросвещения.