Школы обеспокоены из-за опасной для детей «Игры в кальмара»- СМИ

Британские учебные заведения обеспокоены из-за сериала «Игра в кальмара», который набрал популярность после релиза в Netflix. Школам приходится рассылать письма родителям, чтобы те не позволяли детям смотреть южнокорейский сериал, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рен-ТВ.

Как сообщает LAD Bible, многие дети спрашивали у своих учителей, могут ли они принять участие в «конкурсах», которые представлены в триллере. В сериале проигравших ожидает жестокая смерть, и этот фактор серьезно озадачил руководство учебных заведений.

Один из жителей Лондона рассказал, что ему пригрозили последствиями, если дети будут смотреть сериал и имитировать «Игру в кальмара».

«Мы заметили, что все больше детей начинают играть в свои собственные версии этой игры на детской площадке, что, в свою очередь, вызывает конфликты», — говорится в заявлении одной из начальных школ. Руководство добавляет, что в шоу представлены реалистичные сцены насилия.

В связи с этим приходится напоминать, что сериал не подходит для младшеклассников.

В настоящее время первый сезон корейской дорамы «Игра в кальмара» уже обогнал по просмотрам «Ведьмака», «Бриджертонов» и «Люпена» и, по оценкам представителей сервиса, может стать самым успешным сериалом в истории платформы.

«Игра в кальмара» — это лента об отчаявшихся людях, погрязших в долгах, которые соглашаются на участие в игре, каждый раунд которой заканчивается убийством проигравших. Все участники борются ради денежного приза, который в конечном итоге достанется только одному человеку, оставшемуся в живых после всех испытаний.

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