Школы поручили подготовить к традиционному формату обучения

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК.

«В целях подготовки к новому учебному году в традиционном формате председатель МВК дал поручения акиматам регионов заблаговременно подготовить и проверить учреждения образования на соответствие предъявляемым санитарным требованиям», — сообщил Тугжанов.

Кроме того, Ералы Тугжанов поручил министерству внутренних дел усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся подделкой результатов ПЦР-тестов и паспортов вакцинации.

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