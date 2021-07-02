Школы поручили подготовить к традиционному формату обучения

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Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК.
«В целях подготовки к новому учебному году в традиционном формате председатель МВК дал поручения акиматам регионов заблаговременно подготовить и проверить учреждения образования на соответствие предъявляемым санитарным требованиям», — сообщил Тугжанов.
Кроме того, Ералы Тугжанов поручил министерству внутренних дел усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся подделкой результатов ПЦР-тестов и паспортов вакцинации.
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