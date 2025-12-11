Депутат пожаловался на перегруженность школьников

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова прокомментировала замечания депутата мажилиса Болата Керимбека о чрезмерной учебной нагрузке в начальных и средних классах, передает informburo.kz

На пленарном заседании парламентарий заявил, что действующая образовательная программа не в полной мере учитывает возрастные особенности и возможности учащихся и предложил скорректировать её содержание.

Стандарт действует, но пока в тестовом режиме

Сулейменова напомнила, что сейчас в школах используется утверждённый образовательный стандарт, который находится на стадии апробации. Этот этап продлится до конца декабря, после чего специалисты подведут итоги и приступят к разработке и утверждению обновлённых образовательных программ.

Вопросы к математике и языковым предметам

По словам министра, в обществе действительно звучит немало вопросов, в том числе по содержанию курса математики в начальных классах.

Поступают и обоснованные предложения по корректировке лингвистических и естественнонаучных дисциплин. Все эти замечания, подчеркнула она, сейчас обсуждаются совместно с экспертами и методологами.

Объединение математики и геометрии и идея «естественных наук»

Среди рассматриваемых вопросов — возможное объединение математики и геометрии, закреплённое в текущем варианте стандарта.

Кроме того, министр напомнила, что ранее высказалась по поводу инициативы соединить физику, химию и биологию в единый предмет «естественные науки». Сулейменова назвала эти дисциплины фундаментальными и выразилась в поддержку их раздельного преподавания.

Решения обещают принимать с учётом интересов учеников

В завершение глава ведомства отметила, что министерство готовит свои предложения по сохранению отдельных предметов в школьной программе. Она подчеркнула, что все решения будут приниматься с учётом экспертных мнений и, в первую очередь, интересов самих обучающихся.

