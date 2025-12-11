Депутат пожаловался на перегруженность школьников
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова прокомментировала замечания депутата мажилиса Болата Керимбека о чрезмерной учебной нагрузке в начальных и средних классах, передает informburo.kz
На пленарном заседании парламентарий заявил, что действующая образовательная программа не в полной мере учитывает возрастные особенности и возможности учащихся и предложил скорректировать её содержание.
Стандарт действует, но пока в тестовом режиме
Сулейменова напомнила, что сейчас в школах используется утверждённый образовательный стандарт, который находится на стадии апробации. Этот этап продлится до конца декабря, после чего специалисты подведут итоги и приступят к разработке и утверждению обновлённых образовательных программ.
Вопросы к математике и языковым предметам
По словам министра, в обществе действительно звучит немало вопросов, в том числе по содержанию курса математики в начальных классах.
Поступают и обоснованные предложения по корректировке лингвистических и естественнонаучных дисциплин. Все эти замечания, подчеркнула она, сейчас обсуждаются совместно с экспертами и методологами.
Объединение математики и геометрии и идея «естественных наук»
Среди рассматриваемых вопросов — возможное объединение математики и геометрии, закреплённое в текущем варианте стандарта.
Кроме того, министр напомнила, что ранее высказалась по поводу инициативы соединить физику, химию и биологию в единый предмет «естественные науки». Сулейменова назвала эти дисциплины фундаментальными и выразилась в поддержку их раздельного преподавания.
Решения обещают принимать с учётом интересов учеников
В завершение глава ведомства отметила, что министерство готовит свои предложения по сохранению отдельных предметов в школьной программе. Она подчеркнула, что все решения будут приниматься с учётом экспертных мнений и, в первую очередь, интересов самих обучающихся.
