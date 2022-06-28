Шквал, гроза. О погоде в Костанайской области 29 июня

На севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал.
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Ветер северо-западный 9-14, на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, на юге области 14, днем
13-18, на юге области 22 тепла.
В Костанае будет облачно с прояснением, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 15-17 тепла.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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