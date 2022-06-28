Шквал, гроза. О погоде в Костанайской области 29 июня

На севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал.

Ветер северо-западный 9-14, на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, на юге области 14, днем

13-18, на юге области 22 тепла.

В Костанае будет облачно с прояснением, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 15-17 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.