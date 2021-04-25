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Шквал. Штормовое предупреждение объявлено в Костанае и области

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман.

Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Костанае днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью+9, днём +13 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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