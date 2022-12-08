Шла одна вдоль дороги. Сотрудник полиции помогла школьнице в мороз добраться до дома

После окончания школьных занятий детей отпустили домой.

Девочка живет не в самом поселке, а на дачах, которые расположены вдоль трассы. Не дождавшись свою тетю, которая каждый день забирала ее на машине домой, она пошла пешком вдоль трассы в сторону Чапаевских дач.

Поднимался сильный мороз. Школьница очень замерзла и уже из последних сил она буквально бросилась на дорогу в поиске посторонней помощи. К счастью в этот момент мимо как раз проезжала старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции УМПС ДП Костанайской области Индира Нуруева. Она посадила замерзающую девочку в машину. Отогревшись, школьница рассказала о том, где она учится.

Тогда инспектор позвонила в школу. Она узнала номер тети, которая, приехав к школе, не нашла племянницу и начала самостоятельный поиск на ближайших остановках.

Школа №30 и семья ученицы 6 класса выразили благодарность в адрес старшего инспектора по особым поручениям группы ювенальной полиции УМПС ДП Костанайской области майору полиции Индире Нуруевой

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