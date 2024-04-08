«Шлюзы дали трещину». Рассылка напугала костанайцев

Пугающее голосовое сообщение рассылают в мессенджерах костанайцы. Мужской голос сообщает о якобы неисправности шлюзов Каратомарского водохранилиха.

«Наверное ребята мы приехали, шлюзы Каратомарского водохранилища дали трещину. Сейчас мобилизуют людей, собирают людей туда. Эвакуируют Затоболовку ул.40 лет октября, это значит мой магазин затопит. Это Затоболовка и Костанай под воду уйдёт, а Курган тем более, весь город уйдет, если лопнут шлюзы Полностью город уйдет, он ниже находится уровня на 12 метров», — говорится в голосовом сообщении.

Данную рассылку прокомментировали в областном оперативном штабе.

«Данная рассылка — фейк. Напоминаем, что за данные деяния предусмотрена ответственность. Костанайцев просим доверять официальным источникам», — сообщили в оперштабе.

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