Сходили на кабана. Костанайский суд назначил по шесть миллионов тенге штрафа каждому из браконьеров в Костанайской области

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В Аулиекольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Б., К., Щ. и Г. за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору, на особо охраняемых природных территориях, сопряженную с причинением крупного ущерба.
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Подсудимый Б. в группе лиц с Г., К., Щ. 2 марта 2022 года, используя снегоходную технику и вооружившись ружьями, отстрелили 6 голов диких кабанов на территории отделения «Сарышыганак», что относится к Наурзумскому государственному природному заповеднику.
Своими преступными действиями РГУ причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 13 783 500 тенге.
В ходе судебного разбирательства подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, в котором прокурор просил признать их виновными с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 000 МРП, с лишением права занятия охотой на 4 года, с конфискацией в доход государства снегоходов.
Все подсудимые вину признали и поддержали процессуальное соглашение в полном объеме.
Содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений и за его совершение предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до 6 000 МРП либо исправительных работ в том же размере либо ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимых — полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, возмещение ущерба в полном объеме.
Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых, судом не установлено.
В соответствии с условиями процессуального соглашения, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 МРП, что составляет 6 126 000 тенге с каждого, с лишением права занятия охотой на 4 года, с конфискацией в доход государства снегоходов.
Приговор не вступил в законную силу.
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