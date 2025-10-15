На фоне повышения базовой ставки несколько банков Казахстана временно приостановили приём заявок и выдачу ипотечных кредитов. Часть финансовых организаций полностью закрыла все ипотечные программы, а другие продолжают работать только с новостройками — в рамках партнёрских программ с застройщиками, где условия можно регулировать совместно.

Krisha.kz узнала, как развивается ситуация.

Национальный банк Казахстана 10 октября повысил базовую ставку с 16,5% до 18% годовых, объяснив это ростом инфляции и перегревом спроса. А уже с 1 ноября вступит в силу ещё одно ограничение — максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по ипотеке снизится с 25% до 20%. Это решение, по данным регулятора, должно помочь сдержать рост стоимости кредитов.

Почему банки заморозили ипотеку

Повышение ставки резко сократило маржу банков — разницу между стоимостью привлечённых средств и процентами по ипотеке.

Особенно это ударило по вторичному рынку жилья, где доходность стала минимальной. Выдавать кредиты на таких условиях банкам стало экономически невыгодно.

Сейчас большинство БВУ (банков второго уровня) закрывают ипотеку на вторичное жильё и переориентируются на новостройки — там действуют партнёрские программы с застройщиками , где условия можно регулировать совместно.

Какие банки приостановили ипотеку

По состоянию на 14 октября:

Altyn Bank — не принимает заявки на вторичку, работает только с первичкой через партнёрские программы.

Банк ЦентрКредит — временно закрыл ипотечные программы, кроме госпроекта «7-20-25».

Нурбанк — приостановил выдачу и рассмотрение новых заявок.

ForteBank — заморозил все ипотечные продукты, включая ипотеку под залог.

Freedom Bank — принимает заявки на вторичку только от зарплатных клиентов и сотрудников холдинга «Фридом».

Halyk Bank — приостановил приём заявок на вторичное жильё.

Ипотеку на вторичном рынке сегодня можно оформить только в «Отбасы банке».

Банки не уходят с рынка — они перестраиваются

Руководитель отдела продаж Krisha.kz Имран Османов пояснил, что приостановка выдачи кредитов — естественная реакция на новые условия.

«Кредитовать вторичку стало невыгодно: риски выше, а доходность ниже себестоимости фондирования. Но это не кризис — это переформатирование рынка», — отметил он.

По словам эксперта, банки переходят на новые схемы ипотечного кредитования. Уже появились продукты вроде «JANA ипотека» в БЦК с комбинированной схемой 50/50, а также аналогичные предложения от ForteBank.

«Классических ипотек станет меньше, зато вырастет доля гибридных инструментов — рассрочек с застройщиками, внутренних программ девелоперов, совместных схем финансирования. Для покупателей это новые возможности, хотя и на других условиях», — добавил Османов.

Что дальше

По мнению специалистов, ситуация не приведёт к кризису — банки берут паузу для пересмотра моделей и адаптации к новым экономическим реалиям.

Ожидается, что ипотека вернётся на рынок, но уже в обновлённом формате — с гибкими ставками, индивидуальными условиями и большим участием застройщиков.

