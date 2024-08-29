Шок! В Костанайской области две пенсионерки продали жильё, а деньги отдали мошенникам

884 уголовных дела по фактам мошенничества зарегистрировано в Костанайской области с начала этого года. Общая сумма ущерба, нанесенного в результате действий аферистов жителям региона, уже превышает 1 миллиард 744 миллиона тенге. И такие преступления, как сообщают сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью, регистрируются каждый день.

За последние три дня зарегистрировано 10 уголовных дел по Костанайской области, в общем, превышает 54 миллиона тенге. Сотрудники полицейского департамента отмечают, что в числе зарегистрированных в последние дни преступлений, есть два факта, когда жители региона продали свое жилье и отправили деньги, вырученные от сделки, мошенникам. Рашид Мадияров рассказал, как аферисты обработали потерпевших.

«Изначально звонили, как сотрудники банка, говорили, что на них оформляется кредит, надо взять «зеркальный» кредит. После того, как они заполучили денежные средства, также поступил звонок, от якобы сотрудников КНБ. Говорили, что им надо поучаствовать в спецоперации по поимке», — сообщил оперуполномоченный ударно-целевой группы «Киберпол» ДП Костанайской области Рашид Мадияров.

В одном случае звонившие сообщили, что переправленные ранее деньги ушли мошенникам, в другом, что их получили экстремисты и террористы, и чтобы их поймать, необходимо участие потерпевших в операции. В обоих случаях финансовое. Отсутствие у людей денег звонивших не остановило.

«Убедили, что они должны продать свой жилой дом, а полученные денежные средства отправить по счетам, которые они продиктовали. Одна 53-го года рождения, другая 54-го. 70 лет, получается», — сообщил Рашид Мадияров.

Обе пожилые женщины, как отмечают полицейские, постоянно поддерживают связь со своими детьми, но, в обоих случаях аферисты запретили им сообщать об участии в мнимых спецоперациях кому-либо. В большинстве случаев, по словам оперативников, жертвами мошенников становятся люди преклонного возраста, поэтому они рекомендуют более молодым жителям региона, рассказать своим старшим родственникам о том, как действуют преступники. Только за последние сутки мошенники получили от жителей Костаная более 12,5 миллионов тенге.

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