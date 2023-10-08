Шокирующие подробности. В семье, где изнасиловали близняшек, пострадал ещё один ребёнок

Детский омбудсмен Динара Закинева на своей странице в Фейсбук сообщила шокирующие подробности происшествия, которое случилось в Алматинской области с близняшками. Омбудсмен сообщила, что два года назад бабушка близняшек и её муж прижигали свою родную семилетнюю дочь кочергой.

«Посетила больницу и «Детский дом», где находятся изнасилованные 3-летние девочки в Алматинской области, а также другие дети этой семьи.

«То, через что проходят дети этой семьи — это ад. Это результат безнаказанности, пьянства и деградации за отвратительное преступление, совершенное ранее в отношении 7-летней девочки в одной семье. Вчера с департаментом полиции, инспекцией по делам несовершеннолетних, управлениями здравоохранения и образования области изучила все события, произошедшие в этой семье ранее. Выяснилось, что два года назад бабушка и её муж прижигали свою родную семилетнюю дочь кочергой, (прим. — гениталии). Это выяснилось в интернате, где она учится. Было заведено дело по статье 140 УК (хотя это статья 110 «Истязание») и поставлен вопрос о лишении родительских прав», – написала Динара Закиева, передает informburo.kz.

По словам детского омбудсмена, дело было заведено по ст. 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», хотя, по её мнению, тут нужно было применять другую статью Уголовного Кодекса – 110 «Истязание». Кроме того, дело завели только против мамы девочки, несмотря на то, что в материалах дела есть её признание, что делали они это вместе с отчимом.

«Считаю, что это необходимо расследовать и привлечь к ответственности всех виновных в этих нарушениях. Вместе с госорганами примем все необходимые меры. Анализ этой тревожной ситуации и информационной цепочки, которую мы видим каждый день, подчеркивает необходимость и своевременность выполнения Президентом поручения ужесточения наказаний за все формы насилия, а также профилактические меры», — написала Закиева.

«Сегодня, по данным МВД, 70% преступлений в семейно-бытовой сфере связаны с алкоголизмом, алкогольным опьянением и неблагополучием. А их каждый день совершается в отношении 342 человек. За каждой цифрой жизнь и сломанная судьба женщины, ребенка. Вот корень и основное зло в таких преступлениях сегодня. Знаю, что во многих регионах, например, в некоторых аулах Жетысу, в 14 аулах Туркестанской области запрещена продажа алкоголя и там практически нет преступлений», — заявила детский омбудсмен.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.