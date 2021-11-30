Штамм «Омикрон». Новое постановление подписал главный санитарный врач РК

Об усилении мер по предупреждению завоза в Республику Казахстан варианта штамма коронавирусной инфекцией «Омикрон».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 38, пунктом 1 и подпунктом 8) пункта 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

«1) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан в следующем порядке:

Все прибывшие лица, при пересечении государственной границы РК обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний; граждан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.

При этом граждане, прибывшие из следующих стран: Израиль, Чехия, Нидерланды, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада, Бельгия и Египет, обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка) независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний.

Ограничительные меры в отношении лиц, прибывших международными пассажирскими авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, проводятся согласно приложению 1 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний;

Пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения;»

2) в приложении 1 к ПГГСВ №59 пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Все лица, прибывшие в Республику Казахстан авиарейсами из-за рубежа (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний), проходят термометрию, анкетирование и обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка).

Не требуется предоставление Справки на детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц, а также гражданами, получившими полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.

При этом граждане, прибывшие из следующих стран: Израиль, Чехия, Нидерланды, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада, Бельгия и Египет,, обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка) независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний.».

2. Руководителям авиакомпаний не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, прибывших из стран согласно приложению к настоящему постановлению не представивших Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка) независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний;

3. Акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) изоляцию на дому (домашний карантин) на 7 дней лиц, прибывших в Республику Казахстан и посещавших в течение последних 14 дней страны, указанные в приложении к настоящему постановлению. Изоляция на домашний карантин проводится независимо от наличия Справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19;

2) медицинское наблюдение в течение 7 дней за лицами, посещавшими в течение последних 14 дней страны, указанные в приложении к настоящему постановлению.

4. Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан обеспечить предоставление специалистам Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК списков лиц, прибывших в Республику Казахстан и в течение последних 14 дней посещавших страны, указанные в приложении к настоящему постановлению.

5. Структурным подразделениям Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан обеспечить предоставление специалистам территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК списков лиц, прибывших в Республику Казахстан и в течение последних 14 дней посещавших страны, указанные в приложении к настоящему постановлению.

6. Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте обеспечить:

1) разъяснение лицам, прибывшим в Республику Казахстан и течение последних 14 дней посещавшим страны, указанные в приложении к настоящему постановлению о возможных симптомах COVID-19 и получение соответствующей расписки согласно приложению 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине», утвержденным приказом Первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ -47;

2) направление в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан и управления здравоохранения областей и городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент информации по прибывшим в Республику Казахстан лицам, посещавшим в течение последних 14 дней страны, указанные в приложении к настоящему постановлению.

7. Руководителям территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля обеспечить контроль обеспечения изоляции на дому (домашний карантин) и медицинского наблюдения в течение 7 дней лиц, прибывших в Республику Казахстан и посещавших в течение последних 14 дней страны, указанные в приложении к настоящему постановлению.

8. Министерству иностранных дел Республики Казахстан ознакомить с настоящим постановлением дипломатические представительства, аккредитованные в Республике Казахстан.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу в 00 часов 3 декабря 2021 года.

Главный государственный санитарный врач РК Е. Киясов

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