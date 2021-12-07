Штамм «омикрон». Соблюдать дистанцию и носить маски просит аким Костанайской области

Загруженность инфекционных коек в Костанайской области постепенно снижается. Если еще две недели назад было занято 27% таких коек, то сегодня 24%. Лечение от коронавирусной инфекции получают 377 человек.

А вот вакцинация от коронавируса по региону идет медленно, прививку первым компонентом получили 340 тысяч человек, за последние две недели привилось всего 4 тысячи населения области.

«Второй компонент получили 320 тысяч 72 человека или 63,4% от населения области подлежащих вакцинации. По выполнению краткосрочного плана проведения вакцинации против КВИ с 1 ноября по 3 декабря вакцинированы 11600 человек процент выполнения составляет 8,8%», — сказал на заседании аким Костанайской области.

С 22 ноября в области стартовала ревакцинация, и вакцинация детей, беременных и кормящих женщин препаратом Пфайзер. Им уже привилось 1870 человек, из них большая часть — подростки. Вообще вакцинации Пфайзером подлежат 54 тысячи человек. А вот, что касается ревакцинации, то ее пока получили 520 человек. Архимед Мухамбетов обратил внимание и на новый штамм «омикрон», и призвал жителей области соблюдать все необходимые санитарные требования.

«Омикрон обладает большой способностью к распространению. Она выше чем у дельты, чревато серьезными вспышками заболеваемости. Большое количество мутаций этого штамма приводит к его живучести. И в рекордно быстрые сроки начинает доминировать в популяциях куда ему удается проникнуть. В связи с тем необходимо усилить профилактические меры и соблюдать известные меры профилактики. Ношение масок, вакцинации, ревакцинации, соблюдение дистанции и так далее. И стараться не посещать мероприятия, где собирается большое количество граждан», — подчеркнул глава области.

В ходе оперативного штаба аким области рассказал и о работе мониторинговых групп. С 1 ноября ими было проведено 1145 рейдовых мероприятий, и выявлено 86 нарушений карантинных мер.

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