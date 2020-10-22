Штат врачей в Рудном пополнился, но остается дефицит одной важной специализации

В этом году Рудненская городская многопрофильная больница пополнила свой штат новыми кадрами. Туда прибыли 14 молодых специалистов с высшим образованием. Среди них терапевты, акушеры-гинекологи, рентгенологи и врачи УЗИ. Однако дефицит еще одной важной для города специализации в больнице по-прежнему остается, передает alau.kz

Станислав изучает на мониторе снимок тяжелой черепно-мозговой травмы пациента. Такую картину ему предстоит видеть в своей профессиональной жизни довольно часто. Ведь Станислав молодой врач лучевой диагностики, который недавно выпустился после резидентуры. И вот уже 2 месяца как он покинул родной Павлодар и приехал работать в Рудненскую городскую больницу.

«Я сюда попал по распределению. Вообще предложили поработать, долго думал, выбирал между крупными городами, но здесь возникли оптимальные условия, благодаря которым я сюда попал. Это естественно жилье, потому что во многих городах жильем не обеспечивают, особенно для начинающих специалистов и заработная плата. На портале это была одна из самых высоких заработных плат, которую могли предложить. Заработная плата составляет порядка 150 тысяч без подработок»,- поделился Станислав Кузив, врач лучевой диагностики Рудненской городской многопрофильной больницы.

Таких молодых специалистов как Станислав Рудненская гор.больница в этом году приняла 14 человек. И еще 20 — среднего медицинского персонала. Над пополнением штата здесь работают уже давно. И хотя теперь нехватка кадров закрыта почти на 90 процентов, есть направления, в которых специалисты отсутствуют вовсе.

«У нас есть острый дефицит кардиологов, которых нам не хватает, так. И ЛОР-врача у нас нет. Мы ЛОР-врача сейчас привлекаем из другого города. Он будет приезжать к нам оперировать, таким образом, вопрос решаем. Это практика зарубежная. В этом я ничего нового не открываю, но в принципе мы на такую основу переходим. Потому что есть штучные специальности, специалисты, которых на наш регион держать не выгодно, потому что у него не будет объема работ»,- рассказал Талгат Кайкенов, главный врач Рудненской городской многопрофильной больницы.

И если с ЛОР-врачом выход найден, то по кардиологам ждут весны следующего года. На данный момент обучение за счет средств областного акимата проходят 4 специалиста, которые в конце мая придут на работу в Рудненскую больницу. Кроме того, молодые кадры стали готовить в новом отделении костанайского мед.колледжа, которое открылось в Рудном в этом году. Первый выпуск подготовленного медицинского персонала здесь состоится уже в 2021 году.

«Планировалось набрать 125 бюджетных мест, но с учетом большого количества желающих эта цифра у нас фактически сложилась в 175 студентов. То есть если брать в расчет, что потребность у нас составляет порядка 300-400 специалистов непосредственно в нашем городе, то мы практически большую половину этой потребности готовы закрыть»,- сообщила Наталья Ботвинова, руководитель рудненского отделения Костанайского высшего медицинского колледжа.

Закрыть дефицит кадров в числе среднего мед.персонала во всех мед.организациях в Рудном могут через 2,5 года. За это время там подготовят достаточно людей по специальностям «сестринское дело» и «медсестра общей практики».

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