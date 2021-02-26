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Штормовое. ДЧС снова предупреждает об ухудшении погоды в Костанае и области

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Штормовое предупреждение распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

27 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман.

Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Костанае днем 27 февраля ожидается метель.

Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в Костанае ожидается -28 градусов, днем -16. Синоптики прогнозируют снег.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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