Штормовое. ДЧС снова предупреждает об ухудшении погоды в Костанае и области

Штормовое предупреждение распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.
27 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман.
Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.
В Костанае днем 27 февраля ожидается метель.
Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.
Ночью в Костанае ожидается -28 градусов, днем -16. Синоптики прогнозируют снег.
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3463 - в Костанайской области