Штормовое предупреждение из-за снега объявлено в Костанайской области

22 октября в Костанайской области будет облачно, ночью местами снег, туман, гололед. Днем осадки в виде снега и дождя. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -4…+1, на севере области -7 градусов, днем +1…+6 градусов, на юге области +9.

В Костанае переменная облачность, днем снег и дождь. Ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

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