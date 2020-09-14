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Штормовое предупреждение. Какой будет погода 15 сентября в Костанае и области

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15 сентября в Костанайской области ночью и днем дождь, днем местами сильный, местами гроза, туман, шквал, возможен град. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на юге области +13. Днем +13…+18, на юге области +21 градусов.

В Костанае утром и днем ожидается дождь. Ветер западный днем с порывами 15-20 м/с.  Ночью +7…+9 градусов, ночью +13…+15 градусов.

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