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Штормовое предупреждение. Какой будет погода 19 февраля

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В Костанайской области ночью на большей части ожидается усиление ветра 15-20, местами 25 метров в секунду.

Днем ожидается  местами 15-20 метров в секунду, местами ожидается туман, метель.

Температура ночью -13, днем -18 градусов.

 

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