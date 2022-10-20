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Штормовое предупреждение. Какой будет погода в Костанае и области

alau.kz

На севере области ожидается дождь.

В северной половине области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, юге, востоке области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 3-
8, на юге области 11, днем 8-13, на юге области 18 тепла.

В Костанае будет  облачно с прояснением, ночью и утром дождь, туман.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 10-12 тепла

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