Штормовое предупреждение на 13 мая в Костанайской области

Фото alau.kz
13 мая ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем гроза, на востоке, юге области град, шквал.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с.
13 мая на юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Костанае 13 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.
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