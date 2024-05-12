Штормовое предупреждение на 13 мая в Костанайской области

13 мая ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем гроза, на востоке, юге области град, шквал.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с.

13 мая на юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Костанае 13 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

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