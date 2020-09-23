Штормовое предупреждение на 24 сентября в Костанайской области

24 сентября в Костанайской области местами ожидается туман, местами дождь. Ветер северо-западный местами 15-20, днем порывы 23 м/с.

Температура воздуха +1…+6, местами заморозки -2. Днем +6…+11, на юге области +15 градусов.

В Костанае будет облачно, но с прояснением, ожидается ветер северо-западный с порывами 15-20 м/с.

Ночью +2…+4 градусов, днем +7…+9.

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