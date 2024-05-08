Штормовое предупреждение на 9 мая в Костанайской области

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Казгидромет распространил штормовое предупреждение: 9 мая в Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области град.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области 23-28 м/с.
В Костанае 9 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный порывы 15-20 м/с.
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