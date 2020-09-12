Штормовое предупреждение. О погоде 13 сентября в Костанайской области

13 сентября в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северный, днем местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +10…+16, днем +15…+20 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20.
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COVID-2019 в Казахстане
106729 - зарегистрированно
100518 - выздоровевших
1634 - летальных случаев
3444 - в Костанайской области