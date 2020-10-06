Штормовое предупреждение. О погоде 7 октября в Костанае и области

Синоптики распространили штормовое предупреждение. Ночью и утром 7 октября в Костанайской области ожидается туман. Местами осадки в виде дождя, снега, гололеда. Ветер северо-западный с переходом на северо- восточный местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, на востоке области -3. Днем +5…+10 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, дождь. Ветер западный с переходом на северный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью 0…+2 градуса, днем +8…+10 градусов.

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