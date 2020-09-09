Штормовое предупреждение. О погоде в Костанае и области 10 сентября

Синоптики распространили штормовое предупреждение. Ночью и утром 10 сентября в Костанайской области местами ожидается туман. Ночью на востоке области ожидаются на почве заморозки 1-3 градуса. Днем местами дождь, гроза. Ветер южный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, на юге области +15. Днем +20…+25, на юге области +28 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков, ночью +8…+10 градусов, днем +22…+24.

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