Штормовое предупреждение. О погоде в Костанае и области 17 июля

Синоптики распространили штормовое предупреждение.
Днем 17-19 июля в Костанайской области ожидается сильная жара 35-39 градусов.
г.Костанай: днем 17-19 июля ожидается сильная жара до 36 градусов.
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