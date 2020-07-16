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Штормовое предупреждение. О погоде в Костанае и области 17 июля

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Синоптики распространили штормовое предупреждение. 

Днем 17-19 июля в Костанайской области ожидается сильная жара 35-39 градусов.

г.Костанай: днем 17-19 июля ожидается сильная жара до 36 градусов.

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