Штормовое предупреждение. О погоде в Костанае и области 22 июля

22 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.
Днем на юге сильная жара 35 градусов.
В центральных и южных районах Костанайской области сохраняется высокая степень пожарной опасности.
В Костанае 22 июля ожидается ветер северо-восточный днем порывы 18 м/с.
Темперутару ожидается ночью+20 градусов, утром +17.
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COVID-2019 в Казахстане
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45376 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2017 - в Костанайской области