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Штормовое предупреждение. О погоде в Костанае и области 22 июля

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22 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.

Днем на юге сильная жара 35 градусов.

В центральных и южных районах Костанайской области сохраняется высокая степень пожарной опасности.

В Костанае 22 июля ожидается ветер северо-восточный днем порывы 18 м/с.

Темперутару ожидается ночью+20 градусов, утром +17.

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