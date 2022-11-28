Штормовое предупреждение объявили в Костанае и области

29 ноября на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге области порывы 15-20 м/с.
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Погода будет без осадков.
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Температура воздуха ночью 21-26, на юге области 11-16 мороза, днем 13-18, на юге области 8 мороза.
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В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 15-17 мороза.
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