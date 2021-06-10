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Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

korki.lol

11 июня в Костанайской области местами ожидается гроза.

Ветер северо- восточный днем местами 15-20 м/с.

В Костанае температура ожидается +14, днём +25 градусов.

Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Ветер восточный 5-11 метров в секунду.

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