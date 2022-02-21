USD 428.32
EUR 486.96
RUB 5.65
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

Фото alau.kz

Vinkmag ad

22 февраля на западе Костанайской области ожидается низовая метель.

На юге области туман, гололед.

Ветер юго-западный, южный на западе области порывы 15-20 м/с

Читайте также: Погоду испортит антициклон. Прогноз на 22-24 февраля

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Жаналыктар — 18.02.22
Следующая новость

Об ограничении движения предупредили костанайцев