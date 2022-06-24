Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

На большей части дождь. На западе, севере, востоке области гроза, град, шквал.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, западе, севере, востоке области 15-20, порывы до 23 м/с.

Температура воздуха ночью 16-21, на юге области 24, днем 27-32, на севере области 23, на юге области 39 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 23-25 тепла.

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