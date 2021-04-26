Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

Фото из отрытых источников
27 апреля в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, сообщили синоптики Казгидромета.
Ожидается ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Костанае 27 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
Температура ночью ожидается +9? днем +13. Ожидается дождь.
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