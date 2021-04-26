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Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

Фото из отрытых источников

27 апреля в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, сообщили синоптики Казгидромета. 

Ожидается ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Костанае 27 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается +9? днем +13. Ожидается дождь.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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