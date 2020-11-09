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Штормовое предупреждение объявлено 10 ноября в Костанайской области

фото optimism.kz

10 ноября в Костанайской области ночью местами ожидаются осадки, преимущественно снег, местами туман, гололед, низовая метель. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков. Порывы западного ветра 15-20 м/с.

Ночью -3…-5 градусов, днем +1…+3.

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