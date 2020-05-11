Штормовое предупреждение объявлено 12 мая в Костанайской области

По данным филиала РГП «Казгидромет», 12 мая в Костанайской области ночью местами, днем на большей части ожидается дождь. Местами шквал, туман, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с

Температура ночью +12…+17, на юге +20. Днем +25…+30, на западе +22.

В Костанае переменная облачность, днем ожидаются гроза и дождь, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью +15…+17, днем +26…+28 градусов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.