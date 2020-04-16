Штормовое предупреждение объявлено 17 апреля в Костанайской области

По данным филиала РГП «Казгидромет», 17 апреля в Костанайской области ожидается местами дождь, гроза, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, сообщает alau.kz
Температура воздуха ночью +3…+8, на северо-востоке области 0. Днем +12…+17, на юге области +20 градусов.
В Костанае осадков не будет. Порывы ветра 15-20 м/с Ночью +3…+5, днем +15…+17 градусов.
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