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Штормовое предупреждение объявлено 17 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

15192 - зарегистрированно

9488 - выздоровевших

81 - летальных случаев

233 - в Костанайской области

17 июня в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами гроза, дождь. Ветер северо-западный, западный  днем 18 м/с.

Ночью в области +8…+13, на юге +16. Днем +24…+29.

В Костанае переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью +11…+13. Днем +26…+28 градусов.

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