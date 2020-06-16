Штормовое предупреждение объявлено 17 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
15192 - зарегистрированно
9488 - выздоровевших
81 - летальных случаев
233 - в Костанайской области
17 июня в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами гроза, дождь. Ветер северо-западный, западный днем 18 м/с.
Ночью в области +8…+13, на юге +16. Днем +24…+29.
В Костанае переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +11…+13. Днем +26…+28 градусов.
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