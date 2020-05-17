Штормовое предупреждение объявлено 18 мая в Костанайской области

18 мая в Костанайской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, туман, град. Ветер восточный с переходом на западный местами 15-20 м/с.

В Костанае 18 мая ожидается гроза. Днем ветер восточный с переходом на западный порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+13, днем +13…+16 градусов.

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