Штормовое предупреждение объявлено 22 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
17225 - зарегистрированно
10719 - выздоровевших
118 - летальных случаев
292 - в Костанайской области
22 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с
Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днём
Костанай: ночью и утром 22 июня ожидается гроза. Ночью +7…+12, днём +17…+20.
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