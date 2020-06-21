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Штормовое предупреждение объявлено 22 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

17225 - зарегистрированно

10719 - выздоровевших

118 - летальных случаев

292 - в Костанайской области

22 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с

Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днём

Костанай: ночью и утром 22 июня ожидается гроза. Ночью +7…+12, днём +17…+20.

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