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Штормовое предупреждение объявлено 26 ноября в Костанайской области

фото из открытых источников

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26 ноября в Костанайской области будет облачно , днем местами осадки, преимущественно снег, местами туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. 

Температура воздуха ночью -10…-15 градусов, местами -18 градусов. Днем -2…-7, местами -10 градусов.

В Костанае переменная облачность, в конце дня ожидается снег. Ночью -12…-14 градусов, днем -5…-7.

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