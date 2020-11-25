Штормовое предупреждение объявлено 26 ноября в Костанайской области

фото из открытых источников
26 ноября в Костанайской области будет облачно , днем местами осадки, преимущественно снег, местами туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -10…-15 градусов, местами -18 градусов. Днем -2…-7, местами -10 градусов.
В Костанае переменная облачность, в конце дня ожидается снег. Ночью -12…-14 градусов, днем -5…-7.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области