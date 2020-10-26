Штормовое предупреждение объявлено 27 октября в Костанайской области

фото из открытых источников
27 октября в Костанайской области будет облачно, ожидаются сильные осадки, преимущественно снег. Утром и днем местами сильный снег. Местами туман, гололед, метель.
Ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7, на юге области +1 градус. Днем 0…+5 градусов.
В Костанае облачно, ожидается снег. Ветер северо-западный с порывами 23 м/с. Ночью -2…-4 градусов, днем 0…+2.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области