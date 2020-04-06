Штормовое предупреждение объявлено 7 апреля в Костанайской области

По данным филиала РГП «Казгидромет», 7 апреля в Костанайской области ожидаются осадки, местами сильные, преимущественно дождь, мокрый снег, туман. Ветер западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более.

Температура ночью 0…+5, на западе области -3. Днем 0…+5, на юге области +8.

В Костанае временами ожидаются осадки, преимущественно дождь и мокрый снег. Ветер западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем порывы ветра 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса.

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