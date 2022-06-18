Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях страны на 19 июня, передает zakon.kz.

На западе, севере Костанайской области – гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +36°C. В Костанае утром и днем – гроза.

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